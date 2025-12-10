Los sindicatos de la Policía Local de Palma amenazan con movilizaciones ante el retraso del nuevo plan de ordenación

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Policía Local de Palma han amenazado con la organización de movilizaciones este mismo mes de diciembre ante el retraso en la puesta en marcha del nuevo plan de ordenación del cuerpo.

Este estaba previsto que se implementará a partir del próximo 1 de enero pero, tras algunas "carencias" detectadas en el documento final, el Ayuntamiento ha decidido posponerlo hasta el primer trimestre del año.

Las organizaciones sindicales, en un comunicado firmado por CCOO, CSIF, UGT y SPPME, se han mostrado dispuestas a "ir hasta donde haga falta" para hacerse escuchar.

"Las actuaciones sindicales que iremos haciendo no las vamos a publicitar para evitar que las utilicen en nuestra contra, eso querrían ellos. Se comunicarán por los canales internos habituales de la plantilla, pero empezarán este mismo mes de diciembre", han anunciado.

Los sindicatos han recordado que el pasado viernes el Ayuntamiento les comunicó que el nuevo plan de ordenación no entraría en vigor, algo que han interpretado como una falta de voluntad o una "estrategia política intencionada".

Mientras no entra en funcionamiento la reestructuración del cuerpo policial, han subrayado, los policías seguirán funcionado con una estructura "que todos sabemos que no funciona".

"Gracias a nuestro esfuerzo ellos continúan exigiendo más y prestándose como buenos gestores, cuando muchas de sus demandas son simple improvisación", han recriminado.

Ante una situación en la que el sistema policial "se sostiene solo a costa de nuestro sacrificio", los sindicatos han advertido que adoptarán un "cambio de rumbo".

A partir de ahora, han indicado, los trabajadores no renunciarán a sus días libres ni de descanso para cubrir las "deficiencias estructurales del servicio" ni se ofrecerán voluntarios "para seguir cubriendo improvisaciones y ocurrencias".

"Sabemos que son más hábiles que nosotros, nosotros no jugamos a la política. Sabemos que se harán los ofendidos y nos lo recriminarán. Pero tenemos claro que aquí los que están dándolo todo somos nosotros", han zanjado las organizaciones sindicales.