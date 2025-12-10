Algunas "carencias" en el documento final retrasan la puesta en marcha del plan de ordenación de la Policía de Palma

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las "carencias" detectadas en el documento final ha sido el causante del retraso en la puesta en marcha del nuevo plan de ordenación de la Policía Local de Palma.

Así lo ha reconocido la portavoz del Ayuntamiento, Mercedes Celestes, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

Los responsables municipales se reunieron el pasado viernes con los sindicatos policiales y les trasladaron que finalmente el nuevo plan de ordenación no entraría en vigor el próximo 1 de enero, como estaba previsto.

Preguntada por los motivos de este retraso, la regidora ha explicado que se debe a las "carencias" detectadas en el documento final que se presentó en la mesa de negociación y que necesitaban ser "precisadas".

"Lo que hicimos inmediatamente fue montar una comisión interdisciplinar y, a partir de ahí, se empezó a trabajar para mejorar el documento y que este tuviera todas las características que debía tener recogidas", ha indicado.

Entre otras cuestiones, se ha tenido que mejorar la relación de puestos de trabajo (RPT), que supone "una parte importante" del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sindicatos.

Como de forma paralela a la negociación del nuevo plan de ordenación de la Policía Local el Consistorio había puesto en marcha una revisión y valoración de todos los puestos de trabajo municipal, se ha aprovechado para pedir a la empresa que se encargó de esa tarea que ahora revise esta RPT en concreto.

"Ha entrado en juego esta empresa externa para finalizar la documentación, y toda esta cuestión nos ha llevado un poco a retrasar este proceso", ha admitido.

No obstante, ha garantizado que el Ayuntamiento está "trabajando a marchas forzadas" para que el plan de ordenación pueda entrar en vigor a lo largo del primer trimestre de 2026, aunque no se ha aventurado a fijar una fecha concreta.

"Si podemos acortar lo acortaremos, y si no puede ser lo importante es que esté bien hecho. Porque para que el plan empiece a funcionar no solo debe ser aprobado, sino que tienen que ordenarse todos los trabajadores, lo que lógicamente conlleva un trabajo importante", ha apuntado.

En cualquier caso, Celeste ha descartado que esta medida no vaya a entrar en marcha dado que se trata de un "compromiso político importantísimo y de primer nivel" que el alcalde, Jaime Martínez, adquirió en primera persona. "Es una prioridad", ha zanjado.