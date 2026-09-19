La Sinfónica cierra la programación por la Diada de Mallorca con un concierto en el Teatro Principal. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Palma ha acogido este viernes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Baleares que ha cerrado la programación de actividades organizada por el Consell por la Diada de Mallorca.

Bajo la dirección de Vicente Balaguer, la Sinfónica ha ofrecido un programa que ha tenido la música como hilo conductor y que ha conectado distintos compositores y obras con figuras y referentes vinculados a Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la Diada es una oportunidad para celebrar Mallorca desde todas sus expresiones y, entre ellas, la cultura ocupa un lugar fundamental.

"Cerrar esta programación con la música de nuestra Orquesta Sinfónica en el Teatro Principal es una manera de poner el punto final a unos días en los que hemos querido que la Diada llegara a toda la isla y que los mallorquines pudieran vivirla y celebrarla desde diferentes ámbitos", ha indicado.

El concierto ha comenzado con la Sinfonía nº 2 en mi bemol mayor, de Miquel Marquès, compositor mallorquín y figura fundamental en el desarrollo del sinfonismo español del siglo XIX. Su obra ha abierto un programa con una presencia destacada de compositores y temáticas relacionadas con el ámbito mediterráneo y con la tradición musical.

La vinculación con Mallorca ha continuado con el primer movimiento de la Sinfonía nº 2 en mi menor, 'Las misiones de California', de Meredith Willson, inspirada en la figura de Junípero Serra, el fraile franciscano nacido en Petra y protagonista de una parte destacada de la historia de las misiones de California.

A continuación, se han interpretado 'Cuatro danzas y una alborada', de Vicente Asencio, y la Suite nº 2 de 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla, en el 150 aniversario del nacimiento del compositor. La obra ha cerrado el concierto con una música marcada por el ritmo, el carácter popular y el color orquestal.

Con esta actuación, la Sinfónica ha puesto fin a la programación de la Diada de Mallorca, que a lo largo de estos días ha combinado actos institucionales, actividades culturales, propuestas familiares e iniciativas de participación ciudadana en toda la isla.