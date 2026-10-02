La Sinfónica inaugura la temporada 2026-2027 con un concierto en el Auditòrium de Palma el próximo 8 de octubre

La Simfònica inaugura la temporada 2026-2027 con un concierto en el Auditorium de Palma el próximo 8 de octubre - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) inaugura su temporada de abono 2026-2027 con un concierto en el Auditòrium de Palma el próximo jueves 8 de octubre.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado este viernes en un comunicado que la nueva temporada de la OSIB empezará con un programa protagonizado por dos grandes obras del repertorio sinfónico: el 'Concierto para violonchelo' de Edward Elgar y el poema sinfónico 'Así habló Zaratustra', de Richard Strauss.

La primera parte tendrá como protagonista a Kian Soltani, "uno de los violonchelistas más destacados de su generación", que interpretará el 'Concierto para violonchelo' de Elgar. Compuesto en 1919, el concierto destaca por su carácter "íntimo, expresivo y profundamente lírico", y se ha convertido en una de las piezas fundamentales del repertorio para violonchelo y orquesta.

La segunda parte estará dedicada a Richard Strauss y a su poema sinfónico 'Así habló Zaratustra', una de las composiciones más importantes del compositor alemán. Inspirada en la obra filosófica homónima de Friedrich Nietzsche, la partitura, estrenada en 1896, despliega una gran riqueza orquestal y exige una amplia variedad de recursos sonoros a la formación sinfónica.

Su célebre inicio, 'Alba', se ha convertido en uno de los pasajes más conocidos de la música sinfónica y servirá para cerrar este primer programa de la nueva temporada de abono.

Con este concierto, la OSIB inicia la temporada 2026-2027 en el Auditòrium de Palma, que reunirá a lo largo de los próximos meses destacados intérpretes y directores junto a grandes obras del repertorio sinfónico.