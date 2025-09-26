Sinhogarismo en Baleares: se dispara un 108% el número de personas que acude a centros de acogida

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una media de 787 personas mayores de 18 años se alojó diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar de Baleares, un 108% más que en el año 2022, cuando fueron 378, según datos de la Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos de Estadística arrojan en los datos de 2024 una ratio de ocupación del 93% y con 31% de plazas ocupadas por mujeres. La estadística indica igualmente un incremento del 96% en el número de plazas existente, hasta alcanzar las 844 en el archipiélago.
Por otra parte, en 2024 los centros que ofrecen servicios de restauración sirvieron de media al día 1.723 servicios, un 39% más que en 2022.
DATOS NACIONALES
En toda España, una media de 33.758 personas mayores de 18 años se alojó diariamente en el año 2024 en centros de atención a personas sin hogar (un 55,7% más que en 2022). Los centros que ofrecen servicios de restauración sirvieron de media al día 70.343 servicios (un 36,9% más que en 2022).
Los centros que atendieron exclusivamente a personas inmigrantes ofrecieron una media diaria de 20.911 plazas de alojamiento (un 97,2% más que en 2022), con una media de 17.786 plazas ocupadas (un 121,1% más que en 2022).
El número medio de viviendas destinadas a los programas Housing First/Housing Led fue de 1.086 (un 63,1% más que en 2022).