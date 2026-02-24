El sistema de receta electrónica ya funciona con normalidad y los pacientes pueden acudir a recoger su medicación

Farmacia - EUROPA PRESS

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sistema de receta electrónica ya funciona con normalidad en Baleares y en estos momentos solo se registran las "incidencias habituales que suelen aparecer tras un cambio de sistema y una migración tan importante" como la llevada a cabo el pasado fin de semana.

Así lo ha indicado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, que ha explicado que la parada temporal realizada este lunes al mediodía "permitió resolver una de las incidencias que más afectaba al funcionamiento eficiente del programa".

Por ello, aseguran que los pacientes pueden ya acudir con normalidad a recoger su medicación, que se dispensa correctamente, si bien admiten que "en algunos casos pueden producirse errores puntuales" que prolonguen ligeramente el proceso de dispensación.