La SMAP aprueba su II Plan de Igualdad para favorecer la conciliación y reforzar la prevención del acoso sexual

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) de Palma ha aprobado el II Plan de Igualdad, que incluye medidas para favorecer la conciliación laboral y reforzar la prevención del acoso sexual.

El documento se aplica a la totalidad de la plantilla, formada por cerca de 280 trabajadores, y ha sido validado por la comisión negociadora. También ha recibido la aprobación de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral del Govern.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, el plan establece un calendario de actuaciones y fija prioridades orientadas a eliminar cualquier forma de discriminación, favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Igualmente, incorpora la perspectiva de género en todos los procesos de organización y gestión, refuerza la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y contribuye a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida cotidiana en el entorno laboral.

Entre las 25 actuaciones previstas se incluyen recordatorios periódicos para que las trabajadoras puedan resolver dudas en materia de embarazo y lactancia a través del departamento de Recursos Humanos.

También se contemplan acciones de sensibilización en igualdad dirigidas a las personas que integran los tribunales de selección; la ampliación de contenidos formativos en materias como liderazgo inclusivo corresponsabilidad y prevención de riesgos; y la incorporación de módulos específicos sobre igualdad de trato y oportunidades en la formación del personal directivo y responsables de departamento implicados en contratación, formación, comunicación e información interna.

El plan prevé el mantenimiento de medidas de acción positiva como criterio de desempate en igualdad de méritos, y el refuerzo anual de la difusión del protocolo de prevención mediante campañas internas y sesiones prácticas.