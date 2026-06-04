La socialista Flor Assof toma posesión como regidora en Alcúdia en sustitución del fallecido Gaspar Vallori

Miembros del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia. - PSIB

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La socialista Flor Assof ha tomado posesión como regidora del Ayuntamiento de Alcúdia en sustitución del recientemente fallecido Gaspar Vallori.

Assof, según ha informado el PSIB en un comunicado, es originaria de Argentina, ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la hostelería y está vinculada al sindicato UGT.

En su primera intervención como regidora, ha dicho que quiere asumir el reto "desde la misma responsabilidad y servicio a la ciudadanía" que su predecesor, de quien ha reivindicado su "legado y compromiso con Alcúdia.

La portavoz del grupo municipal socialista, Bàrbara Rebassa, ha destacado que la incorporación de Assof reforzará su compromiso con "una política útil, cercana y centrada en la mejora del bienestar de todos los vecinos".

El acto de toma de posesión ha contado con la presencia de la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, el diputado en el Parlament Omar Lamin y la consellera socialista en el Consell de Mallorca Bea Gamundí.