Los socialistas de Sóller abordan en una jornada la problemática de la vivienda en el municipio.

PALMA 14 Feb.

La limitación de precios, el incremento del parque público de vivienda y la lucha contra el alquiler turístico ilegal han sido las principales propuestas recogidas en un debate organizado por el PSOE de Sóller en relación a la problemática habitacional.

La vivienda ha sido el tema de debate de las últimas 'Tardes Socialistas' de la Agrupación Socialista de Sóller, celebradas este viernes en la Capilla de las Escolapias, con las reflexiones del geógrafo Antoni Marcús, el estudiante de Relaciones Internacionales Tomeu Hernández, la secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, y del secretario general de los Socialistas de Sóller, Jaume Mateu, según ha recogido la formación en un comunicado.

Marcús ha compartido un estudio de la situación actual de la vivienda en Sóller y ha alertado de que "no falta vivienda, sino que la falta es de vivienda para vivir, porque el problema es que el parque existente no se ha dedicado a lo que hacía falta, que es para que la gente viva".

El geógrafo ha explicado que actualmente una persona tiene que dedicar entre un 73 y un 76 por ciento de su salario a pagar su alquiler por un piso de 80 metros cuadrados, lo que empeora en el caso de los jóvenes, hasta llegar al 81 por ciento del salario.

En cuanto al uso de la vivienda, Marcús ha detallado que el 35,2 por ciento de las viviendas no se usan como vivienda principal, mientras que el 57 por ciento de los compradores de viviendas en Sóller han sido extranjeros.

El 19,4 por ciento de los inmuebles del municipio ya están en manos de extranjeros, cifra que se dispara por encima del 40 por ciento en municipios vecinos como Deià y Fornalutx.

Ante esta realidad, Marcús ha expuesto diferentes propuestas, muchas de ellas defendidas e impulsadas por los socialistas de Sóller, como la reconversión de usos, la transformación de un parque existente vacío, turístico y de segunda residencia en vivienda principal; la creación de nueva vivienda asequible permanente restringido a uso principal; medidas para la contención de precios como la declaración de zonas tensionadas; la lucha contra el alquiler turístico ilegal, la penalización de usos no residenciales vía tributos o el derecho de tanteo y retracto.

El diagnóstico ha sido compartido por el secretario general y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, quien ha reconocido que el principal problema de Sóller es la falta de vivienda.

Mateu ha compartido que la preocupación es cómo será el pueblo del futuro. "Si el pueblo que conocíamos ya ha cambiado muchísimo, la vivienda ha pasado de ser una manera de hacer pueblo y vivir en una barriada toda la vida a otra cosa", ha añadido.

Por su parte, la secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas del PSIB-PSOE y vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, se ha referido al proyecto que el Ayuntamiento tiene previsto hacer en la plaza Teixidores, denunciando. "Es un follón, porque en Sóller hay solares vacíos donde hacer estas viviendas y se pueden encontrar, en lugar de plantear hacer un edificio en un espacio público que tiene que disfrutar todo el mundo", ha defendido.

Además, Garrido ha criticado que el Govern del PP tenga en la legislación muchas medidas para dar soluciones a la falta de vivienda, no las emplee.

"El PP se ha inventado una nueva legislación en esta materia que ha provocado inflación de precios y que no se hagan más viviendas públicas protegidas de protección privada", ha afirmando, recordando que prueba de esto es que en 2025 los precios subieron un 14 por ciento. "Estamos en una crisis de vivienda como no lo habíamos sufrido nunca en esta comunidad autónoma", ha indicado.

Finalmente, el estudiante de Relaciones Internacionales Tomeu Hernández ha explicado de primera mano cómo afecta la falta de vivienda a los jóvenes. El estudiante ha puesto el foco en el hecho de que "los únicos jóvenes que tendrán una vivienda en Sóller serán los que tengan la posibilidad de heredar".