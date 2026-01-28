Socialistas de Son Servera exigen la reapertura completa de la unidad de salud de Cala Millor

Pleno de Son Servera - PSIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Son Servera han denunciado públicamente el deterioro de la atención sanitaria en el municipio y han exigido la reapertura completa de la unidad de salud de Cala Millor.

En un comunicado, la Agrupación Socialista ha reclamado soluciones inmediatas ante la falta de servicios esenciales en el núcleo de Cala Millor, que se suman a las demandas de los Socialistas de Mallorca al Govern balear para cubrir la falta de personal e infraestructuras sanitarias en la comarca.

La portavoz del Grupo Municipal, Reme Cañadas, ha reclamado mayor insistencia al equipo de gobierno de Son Servera ante la negativa de la Conselleria de Salud a incrementar el personal de la unidad básica de Cala Millor y, durante el pleno, ha vuelto a destacar la necesidad de recuperar los servicios sanitarios en la Unidad Básica de Salud de Cala Millor, que actualmente no abre por las tardes y continúa sin servicio de pediatría.

Cañadas ha subrayado que "Cala Millor no puede seguir siendo un núcleo olvidado en materia sanitaria" y ha recordado que el municipio ya ha trasladado reiteradamente esta preocupación al pleno y que la respuesta del Govern siempre se basa en la falta de personal.

Por todo ello, los socialistas de Son Servera exigen la reapertura completa de la UBS de Cala Millor, la incorporación inmediata de un servicio de pediatría, imprescindible para las familias del núcleo que no pueden desplazarse al centro de salud de Son Servera, y la puesta en marcha de medidas provisionales urgentes, como el refuerzo con personal del PAC de Son Servera uno o dos días por semana, mientras no se restablecen los servicios.

La petición de la Agrupación Socialista de Son Servera para la mejora de la atención sanitaria en el municipio se suma a las denuncias formuladas recientemente por la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, quien advirtió que el Govern está permitiendo salas de parto cerradas, centros de salud infradotados y una falta de planificación que pone en riesgo la atención a miles de familias.

Según la FSM, la degradación de los servicios sanitarios en la comarca es "intolerable" en un territorio que necesita más recursos, y ha anunciado que mantendrán la presión institucional y social hasta que se rectifique y garantice una atención sanitaria adecuada a toda la ciudadanía del Llevant y el Migjor.