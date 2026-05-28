Los socorristas amenazan con huelga el 23 y 24 de junio: "No bajaremos a la playa, aunque se impongan mínimos"

Archivo - Los socorristas reivindicar mejoras laborales en una protesta - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unión Socorristas Mallorca ha protestado este jueves para reclamar más equipamientos y mejores infraestructuras ante la "dejadez y excusas" del Ayuntamiento de Palma.

Lo han hecho tanto en la plaza de Cort con una concentración como en el pleno municipal, en el que han intervenido para denunciar públicamente

Los socorristas han advertido que si no hay una mejora irán a la huelga los días 23 y 24 de junio. "No bajaremos a la playa, aunque se impongan mínimos, porque la seguridad no se está tomando en serio", han sostenido en un mensaje en redes sociales.

Desde el sindicato han reclamado unas playas "públicas y seguras" y un servicio "digno". Según ha explicado uno de sus representantes en el pleno, Cala Estància es "un símbolo de abandono e incompetencia" ya que, entre otras cosas, no cuenta con una caseta para atender curas ni con un baño accesible.

Además, ha indicado, la caseta situada en Ciudad Jardín presenta riesgo de derrumbe y que es el único espacio disponible para guardar material. Tampoco está colocado el balizamiento, ha asegurado, ni baños públicos.

"¿Usted cree que un arenal de cinco kilómetros de largo, con 120 hoteles en funcionamiento y miles de usuarios cada día no merece aseos públicos? ¿O acaso es que el turista tiene el hotel cerca y el ciudadano importa solo cuando va a votar?", ha dicho en el pleno.

Así, los socorristas mantienen una huelga los días 23 y 24 de junio y dejan su desconvocatoria en manos del alcalde, Jaime Martínez, y del regidor competente, Llorenç Bauzá. "Son los encargados de gestionar la ciudad y han decidido mirar hacia otro lado mientras vecinos y vecinas siguen desprotegidos", han zanjado.