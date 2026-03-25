Sofocado un incendio en un taller de soldadura en Palma

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Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 18:46
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PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han actuado la tarde de este miércoles en un incendio originado por varias explosiones en un taller de soldadura en Palma.

El incidente ha ocurrido sobre las 15.00 horas en un taller situado en la calle de Emília Sureda, según han informado la Policía Local y los Bomberos de Palma.

Tras el aviso, varias unidades policiales y efectivos de los Bomberos de Palma se han desplazado hasta el lugar. En poco más de una hora, los bomberos han extinguido el fuego, que se había originado en un garaje.

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