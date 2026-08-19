Sofocan dos incendios en Eivissa, uno en un sótano con vehículos dañados y otro en un asentamiento

Vehículos dañados por el incendio en un sótano. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía y Bomberos han intervenido este miércoles en dos incendios registrados en distintos puntos de Eivissa, uno en un sótano con varios vehículos dañados y otro en las inmediaciones de un asentamiento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa, el incendio de mayor importancia se ha declarado en el aparcamiento subterráneo de un edificio situado en Músic Fermí Marí, 10.

Por causas que investigan los Bomberos del Consell Insular d'Eivissa, el fuego se ha iniciado en un vehículo estacionado en el sótano y ha afectado, al menos, a tres coches. No se han registrado heridos.

En el dispositivo han intervenido los Bomberos del Consell d'Eivissa y la Policía Local de Eivissa. Las personas afectadas por el incendio ya han sido realojadas y, poco a poco, la situación recupera la normalidad.

Además, la Policía Local de la capital ibicenca ha actuado en otro incendio de menor importancia en la zona de ses Feixes, que se ha originado delante de un asentamiento.

Una pareja que vive en las inmediaciones ha alertado del fuego, lo que ha permitido movilizar rápidamente a la Policía Local. No se han registrado daños personales.