El SOIB destinará más de 23,1 millones a entidades del tercer sector para la orientación laboral de personas vulnerables

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Socia, Catalina Cabrer, acompañada de representantes de las entidades del tercer sector beneficiarias. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ha firmado la renovación de los 33 conciertos con 24 entidades del tercer sector, para dar continuidad a los servicios de orientación y acompañamiento laboral destinados a personas con especiales dificultades de inserción a los que destinará más de 23,1 millones de euros hasta 2027.

La normativa prevé que estos conciertos se puedan renovar hasta una duración máxima de diez años y actualmente se está ejecutando el tercer año, según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Inicialmente, se firmaron 33 conciertos con 24 entidades del tercer sector de acción social, que equivalen a 141 unidades de orientación y 5.020 plazas anuales concertadas. Con esta renovación, se incorporan 233 plazas nuevas, equivalentes a ocho nuevas unidades de orientación, y el total de plazas anuales concertadas asciende a 5.253.

Además, se han actualizado las condiciones económicas con un valor por una unidad de orientación que pasa de algo más de 72.000 euros a cerca de 77.000 euros el primer año de la renovación y casi 80.000 euros el segundo año.

"Este acuerdo refuerza la colaboración entre el SOIB y las entidades sociales que trabajan para ofrecer itinerarios personalizados de acompañamiento e inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad", han resaltado.

El programa da cobertura a personas con discapacidad intelectual, discapacidad física o sensorial, problemas de salud mental, jóvenes en riesgo de exclusión social, colectivos reclusos o exreclusos y personas en riesgo de exclusión social.

Este modelo de colaboración estable entre la Administración y el tercer sector permite adaptar los recursos públicos a las necesidades de cada persona, garantizar una atención más cercana y aumentar las oportunidades de empleo de quien tiene más barreras para acceder a ellos.

Entre las 24 entidades beneficiarias del concierto están Amadiba, Amadip, Aproscom, Asprom, Coordinadora, Intress, Mater, Fundación Adecco, Cáritas, Cruz Roja o Fundación Deixalles.

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por lo que pretende consolidar una red de cooperación entre el Govern y el tercer sector para garantizar una orientación laboral "inclusiva y de calidad".

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha aseverado que este acuerdo "demuestra el compromiso del Govern con un empleo más justo, sostenible y accesible para todas las personas".