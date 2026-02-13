El SOIB emite medio millar de cheques de formación valorados en 125.000 euros y estudia ampliar el programa

Reunión del consejo de dirección del SOIB. - CAIB

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha emitido hasta esta semana un total de 469 cheques de formación valorados en 125.353 euros en conjunto y baraja la posibilidad de ampliar el programa.

Estas ayudas se han concedido en el marco de una iniciativa orientada a facilitar el acceso a acciones formativas que se ajusten a las necesidades del mercado laboral, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Hasta el momento se han completado 27 cursos en los que han participado 290 alumnos. Otras 43 formaciones se encuentran en fase inminente de ejecución, con cheques ya asignados a las entidades encargadas de impartirlas, y hay 48 cheques concedidos que todavía no han sido presentados por los usuarios.

En este contexto, durante el consejo de dirección del SOIB celebrado el jueves, la directora del organismo, María Luján Olivera, informó de los contactos mantenidos con empresarios, orientadores laborales y otros agentes para ampliar la futura convocatoria del Cheque Formación a otros sectores como el calzado, la madera, la mecánica y el sector sociosanitario.

Asimismo, se comunicó la valoración positiva de esta iniciativa realizada por las entidades que actualmente están impartiendo las formaciones, entre ellas la Fundación Laboral de la Construcción.