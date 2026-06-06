Sóller tendrá un aula de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma

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PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativas, ha autorizado la habilitación de un aula extensiva de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma en Sóller, una reclamación histórica del municipio.

Esta aula se ubicará en el IES Guillem Colom Casasnovas, comenzará ofreciendo cursos de inglés para los niveles A2 y B1 y contará con un profesor a jornada completa, garantizando así el correcto desarrollo de los cursos y el seguimiento continuo del alumnado.

En el futuro, y una vez se haya comprobado el grado de satisfacción y de beneficiarios de este servicio, no se descarta sumar nuevos idiomas y nuevos niveles para ampliar la oferta formativa.

Según han informado en un comunicado, la Conselleria se reunió con el Ayuntamiento de Sóller y el IES Guillem Colom Casasnovas para impulsar este acuerdo que ahora es una realidad y da respuesta a las demandas concretas del municipio.