Solo una docena de entidades locales de Baleares logran reducir la temporalidad por debajo del 8%

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PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Solo un total de 12 entidades locales de Baleares han logrado a 31 de diciembre de 2024 reducir la temporalidad por debajo del objetivo del 8% que marca la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, aprobada en diciembre de 2021.

Así figura en una nota aclaratoria de la Sindicatura de Cuentas en relación a un informe sobre procesos de estabilización que las entidades locales han llevado a cabo entre 2022 y 2024 en virtud de la norma.

Según la nota, al finalizar el año 2024 habían alcanzado el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, algunos hasta eliminarla, Alaró (2,9%), Ariany (0%), Banyalbufar (0%), Bunyola (5,4%), la Mancomunidad de Servicios Públicos Insulares (0%), Montuïri (4,8%), Sant Joan (0%), Santa Eugènia (4,3%), Santanyí (6,3%), Sencelles (0%), Sineu (0%) y Vilafranca de Bonany (0%).

Al mismo tiempo, aunque no han llevado a cabo procesos de estabilización, también están por debajo del objetivo del 8% Escorca (0%), Petra (4,5%) y la Mancomunidad de Tramuntana (0%).

Por su parte, hasta 57 municipios o entidades locales siguen por encima del 8% de temporalidad, algunos de ellos por encima del 50% como Campanet (51%), Costitx (62%), Lloseta (52%), sa Pobla (62%) o Valldemossa (61%),

De los 57 municipios o entidades locales que no alcanzan el objetivo han finalizado el proceso de estabilización a 31 de diciembre de 2024 Alaior (14,1% de temporalidad), Campos (11,4%), es Castell (15,9%), Costitx (62,5%), Deià (25%), Eivissa (14,9%), Fornalutx (17,6%), Llucmajor (14,8%), Manacor (18%), Maó (14,2%), Marratxí (9,8%), es Mercadal (23,3%), la mancomunidad del Migjorn de Mallorca (30,8%), el Migjorn Gran (18,2%), Sant Antoni de Portmany (19,7%), Sant Josep de sa Talaia (12,4%), Sant Llorenç des Cardassar (13,6%), Sant Lluís (15%), Santa Eulària des Riu (22,9%), Selva (14,3%) y Sóller (17,2%).

La nota aclaratoria responde a una petición formulada por la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament en referencia al informe de los procesos de estabilización de las entidades locales del archipiélago regulados por la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.