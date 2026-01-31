La solución a los desafíos ambientales del turismo: de una mayor participación ciudadana a inversiones en sostenibilidad

Un momento de la mesa de debate celebrada en el marco de las jornadas organizadas por el Banco de España en Palma. - EUROPA PRESS

Entidades sociales y financieras han reclamado más participación ciudadana e inversiones enfocadas en la sostenibilidad para lograr que el modelo turístico de Baleares se adapte a los efectos climáticos.

Así lo expusieron este viernes el miembro de Palma XXI Jaume Garau y la vocal del consejo de administración de Caixa Colonya Laura Patricia Garrido durante su intervención en la jornada 'De la Intensidad al Valor: la necesaria adaptación del modelo turístico' organizada en Palma por el Banco de España.

Garau fue el encargado de abrir la primera mesa de debate, titulada 'El desafío ambiental para el turismo', con un alegato a favor de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que tienen que ver, entre otras cosas, con el modelo socioeconómico del archipiélago.

"La sociedad civil, las empresas, las administraciones, los partidos y los sindicatos tienen que establecer unas conversaciones abiertas, con datos fiables, para establecer estrategias mutuas. Es la condición fundamental para que el futuro de Baleares se encare con cierta posibilidad de éxito", subrayó.

Aunque a lo largo de los años ha habido diferentes intentos, lamentó, el archipiélago todavía está lejos de que los diferentes actores que intervienen en el devenir de la sociedad "funcionen con los principios del diálogo democrático".

"La sociedad mallorquina necesita que la gente se siente a abordar los problemas. A veces damos palos de ciego, otras acertamos en algunas cosas. Pero necesitamos que la sociedad civil esté presente en la mesa de negociación de las estrategias contra el cambio climático y los cambios en el modelo socioeconómico", insistió.

De no conformarse estos foros de diálogo y colaboración, advirtió, Baleares no podrá salir de una situación poco beneficiosa para la ciudadanía. "Si no somos capaces de unirnos, cada uno defenderá sus intereses como empresa, partido político grupo de influencia", expuso.

INVERSIONES EN SOSTENIBILIDAD

Después fue el turno de Garrido, quien puso el foco en la necesidad de que las entidades financieras dirijan sus flujos de inversiones hacia modelos sostenibles. Solo así será posible una verdadera transición verde en el modelo turístico, aseveró.

La forma en la que la humanidad está habitando el mundo, alertó Garrido es "cada vez más insostenible" y muchas veces no se ajusta a los "límites planetarios".

"Hay límites que no podemos sobrepasar, como el cambio climático, la acidificación de los océanos o la pérdida de biodiversidad, y también una base a la que todas las personas deberíamos llegar para que el mundo fuera justo. Entre el techo y el suelo está el espacio seguro, donde deberíamos movernos para asegurar la perdurabilidad de nuestra existencia", expuso.

Eso lleva, apuntó, a no contabilizar el éxito de los destinos turísticos en cuestiones como el número de visitantes o el impacto en el producto interior bruto (PIB), sino también en qué riesgos se están asumiendo en materia de presión sobre el territorio y los recursos naturales, la gestión de los residuos o la biodiversidad.

"El turismo es una red interconectada de todas las industrias y sectores, y por lo tanto afecta tanto al techo como al suelo. Si logramos transitar hacia un modelo turístico más sostenible el impacto en Baleares será brutal", vaticinó.

Para ello, propuso, sería necesario que las entidades financieras pusieran el acento en inversiones que vayan en la línea de avanzar en la sostenibilidad. "Tenemos que ver qué financiamos y en qué condiciones para lograr una transición a largo plazo", señaló.

Otros mecanismos que se podrían poner en marcha, añadió, serían un posicionamiento estratégico de las empresas, la sociedad civil y de los gobiernos y unos marcos regulatorios firmes que garantizaran la transición sostenible del turismo.

EL EFECTO SOBRE LAS EMPRESAS

El vicepresidente segundo de la Cambra de Comerç de Mallorca, Josep Lluís Aguiló, fue el encargado de aportar una visión empresarial al abordaje del cambio climático y su relación con el sector turístico.

Para las empresas, aseveró, el cambio climático es un factor que "condiciona la actividad, la demanda y la viabilidad del modelo" y, por lo tanto, llevan años buscando la manera de adaptarse a nuevos hábitos de consumo, canales de venta y perfil de clientes.

"Muchas empresas están entendiendo que adaptarse es proteger sus negocios contra las temperaturas extremas, contra una mayor presión sobre los recursos como el agua y la energía, contra los cambios en los flujos de los visitantes y ante una mayor sensibilidad de los clientes hacia la sostenibilidad", incidió.

El cambio climático, prosiguió, también está generando un desplazamiento de la demanda turística en Baleares hacia los meses de otoño e invierno, lo que supone "una oportunidad para equilibrar la presión sobre los recursos" siempre y cuando se aborde "de forma estratégica".

"La desestacionalización tiene un impacto directo sobre el comercio y la economía local con más negocios abiertos todo el año, un empleo más estable y una mayor capacidad para retener población. También favorece la revalorización del producto ambiental y las actividades de menor impacto ambiental", subrayó.

Pese a las oportunidades que se abren, puntualizó, todos estos cambios tienen implicaciones sobre la planificación de las inversiones, la adaptación de las infraestructuras o la movilidad sostenible. Cuestiones para las que, a su parecer, es imprescindible la colaboración entre las empresas privadas y las administraciones públicas.