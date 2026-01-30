El Banco de España apunta al cambio climático como impulsor de la desestacionalización turística en Baleares

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, este viernes en Palma. - EUROPA PRESS

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha apuntado que el cambio climático es uno de los impulsores de la desestacionalización del turismo en Baleares.

Así se ha pronunciado este viernes durante su participación en la jornada 'De la Intensidad al Valor: la necesaria adaptación del modelo turístico', organizada en Palma por el Banco de España y la Cambra de Comerç de Mallorca.

Núñez ha asegurado que, de acuerdo con la evidencia recopilada por el Banco de España, los efectos del cambio climático como la escasez de recursos hídricos o el aumento de la temperatura del mar "ya están influyendo en el comportamiento de la demanda turística internacional" en el archipiélago.

Esta, ha detallado, está mostrando un "mayor dinamismo" en los meses de otoño e invierno y está evolucionando "de manera contenida" durante el verano, es decir, que está impulsando la desestacionalización.

Desde una perspectiva económica, ha subrayado, esta nueva realidad plantea tanto ventajas como desafíos, dado que provoca un cambio en cuestiones como el perfil temporal de los ingresos, las necesidades de las empresas o la rentabilidad de determinadas inversiones.

En una comunidad como Baleares, donde los precios de la vivienda lleva años registrando incrementos por encima de la media nacional, estos cambios también están provocando tensiones en el mercado inmobiliario y en los servicios para los residentes.

"Hay tensiones en la demanda que interactúan con la actividad turística y tiene implicaciones tanto sociales como macroeconómicas", ha explicado.

En las jornadas está previsto que participen representantes de entidades bancarias, organizaciones sociales e instituciones económicas. Las conferencias versarán sobre el cambio climático, los desafíos ambientales o la diversificación económica, entre otras cuestiones.