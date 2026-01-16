Son Espases entrega los Premios de Investigación 2025. - CAIB

El Hospital Universitario Son Espases ha entregado este viernes los Premios de Investigación 2025, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia que han alcanzado en la materia.

Estas ayudas a la investigación de Son Espases son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Salud.

En esta última edición, la dotación de los premios ha sido de 40.000 euros, que se han repartido en tres categorías a la mejor publicación científica, que premia los artículos publicados que han tenido un factor de impacto más alto; al mejor proyecto piloto, para dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales, y a las estancias con sustitución en otros centros de investigación nacionales o internacionales.

En el acto de entrega han participado la consellera de Salud, Manuela García; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados; la directora científica del IdISBa, Antònia Barceló; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.

En la edición de este año se ha concedido el premio a la mejor publicación científica a Francisco de Borja García-Cosío, del Servicio de Neumología, por el artículo titulado 'The role of bronchial biopsy in the prediction of response to biologic therapy in severe uncontrolled asthma: a prospective study', publicado en el CHEST Journal; en la modalidad de residentes, a Adolfo González Serrano, del Servicio de Urología, por el artículo titulado 'Post-prostatectomy anastomotic stenosis: systematic review and meta-analysis of endoscopic treatment', publicado en el BJUI International Journal; en la modalidad de investigadores predoctorales, a Maria Victòria Llull Albertí, investigadora IdISBa-HUSE, por el artículo titulado 'Maternal genotype and dietary vitamin A modify aortic arch phenotypes in a mouse model of 22q11DS', publicado en el International Journal of Molecular Sciences, y en la modalidad de otras disciplinas sanitarias, a Fátima Roso Bas, del Servicio de Exploración de Datos de la Subdirección de Gobernanza de los Datos del IB-Salut, por el artículo titulado 'From clinical perception to implícit bias: understanding personality traits in lymphoma patients', publicado en la revista Cancers.

Los proyectos pilotos galardonados han sido los siguientes: Disección del SST6 de Pseudomonas aeruginosa: ¿un arma clave para su éxito en la infección crónica ligada a la fibrosis quística?, de María Escobar Salom; RESt: post-stroke Recovery Enanced by Sleep, de Isabela Corina Santos Fortunato; Factores asociados a viremia no suprimible en personas con VIH con alta adherencia al tratamiento antirretroviral: estudio de casos y controles en la cohorte eVIHa, de Aina Magraner Albertí; TLR: conexiones patobiológicas entre inflamación, fibrosis y cáncer, de Rosa Alorda Munar; Implementación y validación asistencial de la determinación de los subtipos genéticos en el linfoma difuso de células grandes B, de Sandra Pérez León, e Influencia de las actividades recreativas y de la humanización del cuidado en las sesiones de hemodiálisis del paciente renal crónico, de María Guenoun Sanz.

BALANCE DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

En el acto de entrega de los premios, el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, ha presentado el balance en materia investigadora de Son Espases durante el período 2024-2025.

En el último año se han publicado un total de 382 artículos en revistas científicas, con un factor de impacto acumulado de 2.424 puntos, unas cifras similares a las de años anteriores.

En cuanto a la obtención de financiación competitiva para la investigación, en 2025 el Hospital ha conseguido del Instituto de Salud Carlos III tres proyectos FIS, dos ayudas para incorporar recursos humanos a la investigación y un proyecto de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

Por otro lado, se han obtenido tres proyectos adicionales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Además, durante el 2025 se ha logrado un proyecto financiado por Unión Europea.

El importe total obtenido con ayudas públicas asciende a 1.937.565 euros. Finalmente, con respecto a los ensayos clínicos comerciales que se llevan a cabo en el centro, durante el año 2025 se han formalizado sesenta y siete contratos con la industria farmacéutica, por un importe total de algo más de tres millones de euros.