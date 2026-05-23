Son Espases incorpora 12 butacas ergonómicas para su UCI pediátrica - CAIB

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha incorporado 12 butacas ergonómicas que se destinarán a su unidad de cuidados intensivos pediátrica (UCIP) con el objetivo de mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias.

Estas butacas multifuncionales, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, están diseñadas para ofrecer comodidad y descanso durante las largas estancias hospitalarias y se adaptan a las necesidades de los padres y madres, los acompañantes y el personal sanitario.

Incorporan un sistema motorizado mediante el cual se pueden ajustar en diferentes posiciones y ruedas con frenos para moverlas con seguridad. Además, también pueden utilizarse durante la recuperación de los pacientes pediátricos, lo que facilita su movilidad y sedestación cuando evolucionan favorablemente.

El equipo de voluntariado de Acciones de Corazón IKEA Islas Españolas y Caribe ha sido los encargados de instalar la docena de butacas. Además, con motivo del Día del Niño Hospitalizado, prepararon algunos pequeños detalles para los niños ingresados para contribuir a crear un entorno más acogedor.