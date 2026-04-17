Son Espases reprograma cirugías no urgentes y refuerza el personal de urgencias por un pico de demanda

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Son Espases está reprogramando cirugías no urgentes, reforzando el personal en urgencias y revisando la actividad programada para la próxima semana a raíz del pico de demanda asistencial que está sufriendo desde este miércoles.

La gerencia del hospital de referencia ha explicado que el pico de demanda ha venido motivado por el aumento de ingresos de pacientes con patologías complejas.

Estos pacientes requieren mayor intensidad de cuidados, estancias más prolongadas y una elevada necesidad de recursos asistenciales, lo que ha generado tensión en el área de urgencias y en unidades de hospitalización.

Ante este escenario, el hospital ha puesto en marcha un conjunto de medidas específicas urgentes para hacer frente a la situación y se ha activado un plan destinado a garantizar la continuidad asistencial y minimizar el impacto sobre la actividad del hospital.

Entre las actuaciones puestas en marcha destacan que se mantiene abierto el Hospital Virgen de la Salud, la reprogramación de cirugías no urgentes para liberar camas para ingresos que requieren atención prioritaria, el refuerzo de personal en el servicio de urgencias y el mantenimiento del personal del plan de invierno en las unidades de hospitalización más afectadas por el incremento de la demanda.

También se está revisando la actividad programada de la próxima semana.

Al mismo tiempo, se activa el plan de altas con el impulso del Servicio de Hospitalización a Domicilio para pacientes clínicamente estables que pueden continuar su recuperación en casa, la derivación de pacientes en convalecencias prolongadas a centros sociosanitarios, con los que existen convenios de colaboración plenamente operativos, el regreso al hospital de origen de aquellos pacientes ya estabilizados cuya continuidad asistencial puede garantizarse en su centro de referencia.

También se están adoptando las medidas necesarias para mantener abiertas las camas durante el período estival.

La finalidad de estas medidas, ha explicado la gerencia, es optimizar la disponibilidad de camas, garantizar la seguridad del paciente, asegurar la calidad asistencial y recuperar progresivamente la normalidad operativa en el hospital.

Según han añadido, el equipo directivo del centro está realizando un seguimiento continuo de la situación, evaluando en tiempo real la evolución de la demanda y aplicando medidas adicionales si fuese necesario.