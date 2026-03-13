Son Fusteret acogerá la Feria de Abril de Palma del 23 al 26 de abril con sevillanas, flamenco y una misa rociera

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el acto de presentación de la Feria de Abril de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto de Son Fusteret albergará la Feria de Abril de Palma entre los días 23 y 26 de abril, en los que los asistentes podrán disfrutar de bailes de sevillanas, música flamenca y una misa rociera.

El evento se ha presentado este viernes en la Sala de Plenos de Cort, en un acto en el que ha participado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, y el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha indicado que este espacio estará abierto a toda la ciudadanía, con casetas y actividades relacionadas con la cultura andaluza.

"Esta celebración, profundamente arraigada en la ciudad durante años, regresa con el reconocimiento y la importancia que merece", ha señalado Martínez.

El alcalde ha destacado que la recuperación de la feria es fruto de la colaboración entre el Consistorio y la Casa de Andalucía en Baleares, una entidad que ha sido un "punto de encuentro" y un "espacio de convivencia para miles de personas", al "contribuir a mantener vivas sus raíces e identidad incluso cuando la feria no se celebraba en toda su dimensión".

Durante los cuatro días de feria, Son Fusteret contará con casetas, espacios de restauración y escenarios con actuaciones de sevillanas, flamenco y rumbas, además de diversas actividades culturales. La programación incluye también una oferta gastronómica de productos típicos de Andalucía, la tradicional misa rociera y una exhibición de la Policía Montada.

Asimismo, Martínez ha subrayado que el Consistorio busca construir una ciudad "abierta, diversa y acogedora", donde "la convivencia y el respeto entre culturas formen parte de la identidad de Palma".

"El objetivo es que la Feria de Abril de Palma sea un espacio auténtico, donde se pongan en valor las tradiciones, la música, la gastronomía y el folclore andaluz y que se convierta en un punto de encuentro para toda la ciudad", ha sostenido el primer regidor de Cort, a lo que ha añadido que la cultura andaluza es "un pilar esencial de la riqueza y diversidad de Palma".

De igual forma, ha señalado que la intención es que esta colaboración se "consolide en el tiempo" y que la Feria de Abril vuelva a convertirse en "una cita emblemática del calendario festivo de la ciudad".