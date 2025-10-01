Son Llàtzer acoge una jornada sobre salud digital

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer acoge la I Jornada de Salud Digital de Baleares, una actividad enmarcada dentro del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029.

Según ha informado la Conselleria de Salud, la jornada reúne a diferentes referentes del ámbito nacional para debatir sobre medicina personalizada y genómica, explotación de datos y sistemas de apoyo clínico.

En la inauguración del acto han participado el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Juan Fernando Muñoz; la directora gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer, Soledad Gallardo, y el subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servicio de Salud, Miguel Ángel Benito.

La jornada nace con el objetivo de compartir avances reales en digitalización sanitaria y acelerar la implantación de nuevas soluciones tecnológicas en el sistema de salud público.

El programa, diseñado para fomentar el intercambio de conocimiento, se estructura en tres mesas temáticas, que abordan los principales ejes de la transformación digital: la medicina personalizada y genómica, el uso avanzado del data lake para convertir datos en valor clínico, y la salud digital aplicada al laboratorio y los sistemas de apoyo a la decisión clínica (CDSS). Cada mesa contará con la participación de profesionales de referencia de las diferentes autonomías.

La jornada busca destacar la experiencia de los profesionales baleares en proyectos innovadores como la integración de la genómica en la práctica clínica, el desarrollo de infraestructuras de datos sanitarios interoperables y la implementación de herramientas digitales que apoyan la toma de decisiones médicas.

Estas iniciativas no solo mejoran la eficiencia del sistema, sino que también permiten ofrecer una atención más personalizada, predictiva y proactiva.