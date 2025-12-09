Son Llàtzer activa 24 camas y refuerza su personal ante el esperado aumento de la demanda en las próximas semanas

Archivo - Pie de un enfermo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha activado 24 camas de la Unidad H1D en el marco del Plan de Contingencia de Invierno del Servicio de Salud, ante el aumento progresivo de la demanda asistencial prevista para las próximas semanas.

La activación de estas camas está destinada a reforzar la atención hospitalaria durante este periodo de presión asistencial alta, derivado, principalmente, de la gripe y otras infecciones respiratorias estacionales, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Salud.

Para garantizar una atención de calidad y una respuesta ágil ante posibles incrementos de la actividad, el centro hospitalario ha incorporado a 11 enfermeras y siete técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que se integran desde este martes en los equipos asistenciales del Plan de Invierno.

Además, a lo largo de este mes, está previsto aumentar el número de camas del Servicio de Hospitalización a Domicilio, una medida clave para aliviar la presión asistencial y optimizar los recursos disponibles. Esta ampliación se activará de manera progresiva en función de la evolución de la epidemia de gripe y de su impacto en el conjunto de los hospitales Son Llàtzer y Hospital Joan March.

El Plan de Contingencia de Invierno del Servicio de Salud contempla la activación de hasta 70 camas en el Hospital Universitario Son Espases, 57 camas en el Hospital Universitario Son Llàtzer, 9 camas en el Hospital de Manacor, 20 camas en el Hospital Mateu Orfila y 19 camas en el Hospital Can Misses.

Además, implicará la contratación de profesionales de diferentes categorías, como médicos, celadores, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Al mismo tiempo, el Hospital Sant Joan de Déu, vinculado a la Red Hospitalaria Pública de las Islas, dispondrá de 40 camas adicionales.

Asimismo, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca reforzará con un equipo SUAP (servicio de urgencias de atención primaria) la atención domiciliaria desde las 15.00 horas de los viernes a las 08.00 horas de los lunes. El equipo SUAP está formado por un médico, una enfermera y un conductor.

Los planes de contingencia contemplan diversas acciones, entre ellas, agilizar la disponibilidad de camas de los pacientes que han sido dados de alta; contratar más personal sanitario (principalmente enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores); activar camas; reforzar la contratación de profesionales de guardia durante los días festivos; reforzar los servicios de apoyo al diagnóstico (microbiología, radiodiagnóstico, etc.); reducir la programación hospitalaria para disponer de más camas para ingresar pacientes de urgencias; potenciar la hospitalización a domicilio o derivar pacientes a centros concertados.

Además, los planes de contingencia, o de invierno, prevén la coordinación entre centros sanitarios, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial máxima y establecer circuitos de derivación interna en momentos puntuales. En casos puntuales se pueden derivar pacientes de urgencias de un centro hospitalario a otro, bajo la coordinación del SAMU 061, para esponjar la atención.

La tendencia general de las próximas semanas es que aumente la presencia de virus respiratorios (gripe y virus respiratorio sincitial), algo habitual en esta época del año como consecuencia de los factores estacionales.