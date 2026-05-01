Son Llàtzer incorpora un carro de regulación sensorial que ayuda a reducir la ansiedad y mejora la estancia hospitalaria. - CAIB

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Pediatría y Medicina Interna del Hospital Universitario Son Llàtzer han incorporado un carro de regulación sensorial, donado, por la asociación MÁSqueTEA, que ayuda a reducir la ansiedad y mejorar la estancia hospitalaria.

El entorno hospitalario puede resultar especialmente exigente para determinados pacientes. La acumulación de estímulos, la incertidumbre o las estancias prolongadas generan ansiedad, desorientación y, en algunos casos, dificultades para afrontar procedimientos asistenciales. Esto es muy acusado en niños, personas mayores y pacientes con neurodivergencia, según ha señalado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El carro contiene materiales diseñados para favorecer la autorregulación emocional y cognitiva. Su uso permite generar un entorno más calmado, lo que facilita la intervención de los profesionales y mejora la respuesta del paciente durante la atención sanitaria. En el caso de los pacientes pediátricos, estos recursos ayudan a reducir el miedo y favorecen la colaboración.

La estimulación sensorial y cognitiva también está relacionada con una mejor gestión del dolor por medio de la distracción, la mejora del estado de ánimo y la prevención de cuadros como el delirium.

Mantener la mente activa durante el ingreso ayuda a preservar funciones como la memoria, la atención o el lenguaje, y facilita la recuperación posterior. Con esta incorporación, el Hospital suma una herramienta más para mejorar la experiencia de los pacientes durante su estancia, han subrayado.