Sorogoyen, sobre Mallorca: "Cuando ves en lo que se está convirtiendo con el turismo se te parte el corazón"

El director Rodrigo Sorogoyen durante una rueda de prensa para presentar la película 'El ser querido', a 2 de agosto de 2026, en Palma, Baleares, (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director Rodrigo Sorogoyen ha lamentado este domingo el impacto del turismo en Mallorca, tras ver el documental de Marga Melià 'Suportant el paradís', proyectado en esta edición del Atlàntida Mallorca Film Fest.

"Cuando ves en lo que se está convirtiendo --Mallorca-- con el turismo se te parte el corazón", ha afirmado al ser preguntado por el documental durante una rueda de prensa de presentación de su última película 'El ser querido'.

El director ha calificado el documental de Marga Melià de "muy interesante y muy necesario". "Muestra cómo somos capaces de transformar o pervertir un sitio maravilloso, todo por esa idea que recoge el documental del progreso mal entendido", ha dicho.

En este sentido, se ha preguntado "hasta cuándo hay que seguir ganando pasta todo el rato" y "a cambio de qué".