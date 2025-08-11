Sorprenden en el Arenal a dos mujeres drogadas y sin carné con un coche robado

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres, de origen magrebí, que fueron sorprendidas en un control rutinario a bordo de un coche robado, sin carné y bajo los efectos de las drogas.

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, el arresto tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes en el transcurso de un operativo de seguridad vial y de prevención de la seguridad ciudadana.

Durante el control, una patrulla detectó la circulación evasiva y sospechosa de un vehículo por la zona del Arenal de Llucmajor.

Tras proceder a su identificación y a la realización de las oportunas comprobaciones, los agentes confirmaron que el turismo constaba como sustraído desde hacía varios días, tras una denuncia interpuesta por su legítimo propietario en Pollença-Alcudia.

Asimismo, los agentes percibieron que las dos jóvenes podrían encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, por lo que decidieron realizarle las pruebas de detección de alcohol y drogas a la conductora, arrojando un resultado positivo en THC y anfetaminas, elevando aún más la gravedad de los hechos.

Por todo lo anterior, las dos jóvenes fueron detenidas, la conductora como presunta autora de un delito de hurto de uso de vehículo y dos delitos contra la seguridad vial y la copiloto como presunta colaboradora en el hurto de uso del vehículo.