Standard & Poor's eleva el rating financiero de Baleares hasta el nivel A, con perspectiva estable, el mejor desde 2010

La directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - CAIB

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia estadounidense de calificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) ha elevado la calificación crediticia de Baleares al nivel A, con perspectiva estable, la mejor calificación financiera desde el año 2010.

Se trata de la tercera mejora de la valoración de las Islas durante esta legislatura, según ha destacado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

En noviembre de 2023, S&P elevó la calificación de BBB+ a A-, con perspectiva estable; en mayo de 2025 mantuvo el nivel A- y mejoró la perspectiva a positiva; y ahora, en mayo de 2026, culmina esta evolución con la subida al nivel A, con perspectiva estable.

El informe de la agencia destaca especialmente la reducción continuada de la deuda, la solidez de la economía balear, el control del gasto y la capacidad del Govern para mantener unas cuentas equilibradas. También recalca la confianza en la gestión financiera de la Comunidad Autónoma, poniendo énfasis en el equipo directivo prudente y experimentado.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que esta nueva mejora del rating es la constatación de que Baleares tiene hoy una administración solvente, rigurosa y fiable, que genera confianza en los mercados y en las instituciones financieras internacionales.

"En solo tres años hemos conseguido recuperar el mejor nivel de calificación crediticia desde 2010, gracias a una política basada en el rigor presupuestario, la reducción de la deuda y la estabilidad financiera", ha subrayado

La mejora de la valoración llega en un contexto de reducción sostenida del endeudamiento de la Comunidad Autónoma. Durante esta legislatura, el Govern, según han recordado, ha reducido la deuda en 510 millones de euros, situando la ratio de deuda sobre el PIB, al cierre de 2025, en el 17,7 por ciento, lo que supone la cifra más baja desde 2010. Al mismo tiempo, y por tercer ejercicio consecutivo, se cerró el año con un superávit de 53 millones de euros.

FACILIDAD FINANCIERA

Este proceso de consolidación financiera ha permitido también que las Islas hayan accedido al compartimento de Facilidad Financiera, el mecanismo reservado a las comunidades autónomas con mejor situación financiera y mayor cumplimiento de los objetivos fiscales.

Esta situación permite a la Comunidad Autónoma reducir y dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado y recuperar progresivamente el acceso a los mercados financieros en mejores condiciones.

"Baleares vuelve a tener autonomía financiera. Podemos acudir a los mercados con credibilidad, con buenas condiciones de financiación y con la confianza de los inversores gracias al trabajo realizado durante esta legislatura", ha afirmado Antoni Costa.

El informe de S&P también pone en valor el dinamismo de la economía balear, especialmente el peso del sector turístico, así como la previsión de que la Comunidad Autónoma continúe reduciendo deuda en los próximos años manteniendo una posición de liquidez sólida.