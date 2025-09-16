Subvenciones Baleares: 25.000 euros para formación deportiva femenina

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones de 25.000 euros destinada a promocionar la formación deportiva de las mujeres en Baleares.

Según ha informado en un comunicado, el objetivo de la ayuda es incrementar la presencia femenina en los diferentes ámbitos del deporte, con una atención especial a entrenadoras, técnicas, árbitras y otras profesionales vinculadas al sector.

La iniciativa cuenta con un presupuesto máximo de 25.000 euros y permite financiar hasta el 100% del coste de los cursos de formación realizados entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de septiembre de 2025.

Las ayudas van dirigidas a mujeres residentes en Baleares, mayores de 15 años, que quieran ampliar su formación en distintos ámbitos relacionados con el deporte. Las becas permiten profundizar en áreas como el entrenamiento y la técnica deportiva, el arbitraje y la labor de juez, la preparación física, la planificación y dirección del entrenamiento, así como la gestión de instalaciones y servicios deportivos. Además, incluyen la salud aplicada al deporte, con disciplinas como la nutrición, la fisioterapia o la psicología.

Quedan excluidos los grados y másteres universitarios, así como los gastos de desplazamiento o material no incluido en el precio de matrícula.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 10 de octubre de 2025 y las personas interesadas pueden realizar el trámite telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, o de manera presencial en los registros oficiales.

Esta línea de subvenciones se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 y reafirma el compromiso del Govern con la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en todos los niveles del deporte.

"Queremos que cada vez haya más mujeres formándose y liderando en el mundo deportivo. Este programa es un paso más hacia una práctica deportiva más inclusiva y equitativa", ha declarado el conseller.