Las subvenciones por la guerra en Oriente Medio no contarán como rendimientos de actividades del trabajo

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PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las subvenciones o ayudas para paliar la crisis económica por la guerra en Oriente Medio aprobadas por el Govern balear no contarán como rendimientos de las actividades económicas del contribuyente.

Así se ha acordado en las negociaciones mantenidas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma para el estudio de las discrepancias surgidas en relación al decreto del 1 de abril de 2026 de medidas extraordinarias para paliar los impactos económicos de la guerra en Oriente Medio.

En concreto, en virtud del acuerdo alcanzado publicado esta semana en el BOE, el Govern modificará el contenido del apartado 2 del artículo 3 quinquies de la disposición final primera en materia de tributos cedidos por el Estado para que recoja que las subvenciones o ayudas no han de formar parte en ningún caso de los rendimientos de actividades económicas del contribuyente.

En el texto original, cabe recordar, se señalaba que las subvenciones o ayudas podían formar parte de los rendimientos de actividades económicas del contribuyente.

Por otra parte, el BOE ha publicado recientemente el inicio de negociaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado para resolver discrepancias en relación a la ley de aceleración de proyectos estratégicos y, en concreto, el apartado relativo a la creación de la categoría profesional psicólogo general sanitario.

También se ha acordado iniciar negociaciones en relación a varios artículos de la modificación de la ley de puertos en relación, entre otras cuestiones, a los plazos de las concesiones.