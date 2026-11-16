Detenido por golpear con un hacha un vehículo y amenazar a su conductor tras una discusión de tráfico en Manacor

Detenido un hombre en Manacor por golpear con un hacha un vehículo y amenazar a su conductor tras una discusión - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Manacor por golpear un vehículo con un hacha y amenazar de muerte a su conductor a raíz de una discusión de tráfico.

El cuerpo ha explicado este lunes en un comunicado que los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles por la tarde, cuando la víctima, que circulaba por la carretera en dirección a Manacor, tuvo que frenar la marcha debido a unas obras en la calzada.

Entonces, el acusado, que se encontraba detrás de él, le llamó la atención con el claxon y, varios kilómetros después, le adelantó "de forma brusca" para cruzarle el paso y obligarlo a detenerse.

Según la información policial, el detenido, de nacionalidad española, salió del coche con un hacha de unos 40 centímetros mientras insultaba y amenazaba a la víctima, quien ha manifestado que el hombre también hacía gestos con intención de agredirle. En ese momento, el acusado golpeó el techo y la puerta del coche con el hacha y, posteriormente, volvió a su vehículo y abandonó el lugar de los hechos en dirección a Manacor.

Más tarde, la víctima informó a los agentes de la Policía que había localizado al presunto autor de los hechos en el núcleo urbano de la localidad.

Una patrulla se desplazó al lugar y ordenaron al acusado que detuviera su vehículo. Los agentes observaron en el asiento del copiloto un hacha y, una vez identificado el acusado y verificados los hechos, procedieron a detenerle como presunto autor de un delito de amenazas graves y daños.