Muere un hombre ahogado en la playa de es Trenc

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de es Trenc, según ha informado el SAMU 061.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, junto a los sanitarios y la Policía Local, pero no han podido hacer nada por salvar la vida.

El aviso del ahogamiento se ha recibido alrededor de las 10.40 horas de este domingo.