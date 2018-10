El Super Once deja 30.000 euros en Palma y el Eurojackpot más de 6.000 euros en Mahón

Publicado 23/11/2015 12:30:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Super Once ha dejado un premio de 30.000 euros en Palma de Mallorca, correspondiente a un boleto adquirido el domingo, 22 de noviembre, en el punto de venta de la Organización Nacional de los Ciegos Españoles (ONCE) situado en la calle Pascual Ribot, mientras que el Eurojackpot de la ONCE del viernes 20 de noviembre ha dejado 6.646,50 euros en Mahón.

En total, la ONCE ha repartido con estos dos juegos un total de 36.646,50 euros en Baleares, según ha explicado esta organización en nota de prensa.

El Super Once es una modalidad de juego formada por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente.

Por su parte, el juego de Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 16 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles. El sorteo tiene un bote mínimo garantizado de 10.000.000 euros que crece cada semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

Según la ONCE, los ingresos de estos productos posibilitan una atención especializada y personalizada a las personas con ceguera o deficiencia visual, para lo cual desarrolla distintas acciones como el apoyo a estudiantes integrados en colegios ordinarios, la rehabilitación en movilidad y habilidades de la vida diaria, el apoyo psicosocial a los afectados y sus familias, el adiestramiento en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, etre otras.