El Supremo confirma la condena a 12 años de prisión a uno de los acusados del crimen de la autopista de Llucmajor

Los acusados, de espaldas, en una de las sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 12 años de prisión a uno de los dos acusados por el crimen de la autopista de Llucmajor, en el que perdió la vida un joven turista alemán que fue arrojado a la vía desde una furgoneta en marcha.

La Sala de lo Penal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que ya confirmó la condena en primera instancia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial.

Así, el Supremo confirma la condena a 12 años de prisión por un delito de homicidio a uno de los dos acusados, que deviene firme al no caber más recursos. El otro encausado, sobre el cual no se pronuncia el Alto Tribunal, fue condenado a 15 años de prisión.

Los magistrados han desestimado las pretensiones de la defensa del homicida, que alegaba, entre otras cosas, que durante el proceso se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

Además, argumentaba que el en el juicio no se aportaron las pruebas suficientes para demostrar que su defendido había sido coautor del homicidio, que según su versión cometió el otro hombre de manera "súbita e inesperada" y ante lo que él, que estaba al volante, no puedo hacer nada.

Como mucho, añadía, podría haber sido condenado por un delito de omisión del deber de socorro, dado que presenció los hechos y dejó a la víctima en una situación de riesgo.

Los magistrados, no obstante, sostienen que el mero hecho de que el acusado tuviera conocimiento de que existía el riesgo de sucediera lo que finalmente ocurrió es suficiente para que se le pueda considerar coautor de los hechos.

Algo que, subrayan, queda probado por el hecho de que no detuviera la furgoneta pese a saber que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Otra de las cuestiones que han llegado hasta el Supremo --y que ya fueron objeto de discusión en instancias inferiores-- ha sido la supuesta imparcialidad de la magistrada-presidenta del tribunal que, para las defensas, afectó a su vez a la imparcialidad de los miembros del jurado popular.

La defensa del condenado también esgrimía que la jueza permitió que la acusación particular y la Fiscalía incorporaran al acta grabada las preguntas que habrían hecho a los acusados en el caso de que hubieran aceptado responderlas.

El Supremo considera que la sentencia del TSJIB deja claro que, sin entrar a valorar la idoneidad o no de la decisión de la magistrada, esta obró con parcialidad al recordar a los acusados que no estaban obligados a contestar a las preguntas y descarta que tuviera influencia alguna en la decisión de los miembros del tribunal popular.

LOS HECHOS

El juicio por el conocido como el crimen de la autopista de Llucmajor se celebró a finales de 2024 en la Audiencia Provincial de Baleares y terminó con un veredicto de culpabilidad para los dos acusados por siete votos a favor y dos en contra.

Después, la magistrada dictó sendas condenas de 12 y 15 años de prisión, respectivamente, como supuestos autores de un delito de homicidio. También les obligó a indemnizar a los padres y a la hermana de la víctima con 197.677 euros y a pagar los gastos del traslado del fallecido, del entierro y del funeral.

El jurado consideró probado que la noche del 8 de octubre de 2022 los dos condenados circulaban a bordo de una furgoneta por la Playa de Palma cuando observaron a un joven de 20 años y nacionalidad alemana que se encontraba en estado de embriaguez.

Lo subieron al vehículo y, transcurridos dos o tres minutos, cuando circulaban por la autovía Ma-19 en dirección a Palma, lo tiraron por el lado izquierdo de la furgoneta y lo dejaron tirado en la calzada, donde quedó inerte.

Instantes después, el joven fue arrollado por un vehículo, que no puedo evitar el atropello, y sufrió diversos politraumatismos que le causaron la muerte.

Los dos acusados, según el veredicto, eran conocedores tanto de que la víctima se encontraba en estado de intoxicación etílica (2,41 gramos por litro) y que, si lo arrojaban a la carretera, era muy probable que falleciera.