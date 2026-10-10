El Supremo confirma la condena a once años de prisión para un padre que agredió sexualmente a su hijo menor en Palma

Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a casi once años de prisión para un padre que agredió sexualmente a su hijo menor en Palma, adonde se desplazaba cada dos semanas desde Madrid para verle y someterle a tocamientos.

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de casación que interpuso contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que a su vez venía a confirmar los hechos probados por la Audiencia Provincial.

La sentencia, que ya es firme dado que no es posible presentar nuevos recursos contra ella, condena al hombre a diez años y nueve meses de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como autor de un delito de agresión sexual.

El Supremo ha considerado probado que durante los años 2015 y 2016 el hombre se desplazó desde Madrid a Palma cada dos semanas para estar en compañía de su hijo menor.

Aunque no tenía reconocida legalmente su condición de progenitor, mantenía una buena relación con su expareja y madre del chico, quien permitían que el hombre durmiera en su casa. En una ocasión se hospedó en un hotel y se llevó al menor consigo.

Aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la víctima, el padre sometía a tocamientos de carácter sexual a su hijo, en algunas ocasiones con penetración. Como consecuencia de los hechos, el menor tuvo que recibir tratamiento psicológico durante varios años.