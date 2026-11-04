Suspendidas las funciones de 'Concierto de amor y muerte', en el Teatre Principal de Palma

Cartel del espectáculo de Pedro Casablanc, anunciando la suspensión de sus dos espectáculos. - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las funciones del espectáculo 'Concierto de amor y muerte', de Pedro Casablanc, previstas para los días 10 y 11 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, han sido suspendidas por motivos ajenos al teatro.

Así ha informado el teatro este miércoles en un comunicado en el que señala que las personas que ya tuvieran la entrada podrán recuperar el importe pagado. Aquellos que adquirieron la entrada de forma telemática recibirán automáticamente el dinero abonado, mientras que los espectadores que la compraron de manera presencial en la taquilla pueden recuperar el importe en ventanilla.

Los horarios de la taquilla son de miércoles a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Este espectáculo contrapone textos de Bécquer y Quevedo alrededor de temas como la muerte y el amor, acompañado por la música de Jorge Rivera.