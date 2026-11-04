La suspensión del catering Can Arabí continuará hasta junio del año que viene tras ocho sanciones por "mala praxis"

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PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha anunciado que la suspensión de la cocina central de la empresa de catering Can Arabí en Binissalem continuará hasta junio del año que viene, una medida motivada por una "continua mala praxis" y una "ausencia de cultura alimentaria" tras acumular diez quejas desde 2021 y ocho expedientes sancionadores.

Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament, García ha detallado que la suspensión cautelar de la actividad de la empresa se dictó en junio de 2026 por "graves deficiencias de higiene y un alto riesgo para la salud pública" en las instalaciones de origen, en una decisión que afecta directamente al suministro de comida de 2.240 alumnos en 35 centros escolares de Mallorca.