Taltavull defiende una acogida "personalizada" para las personas desalojadas de la antigua prisión de Palma

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha defendido que la acogida de las personas que deberán abandonar la antigua prisión de Palma tras la orden judicial de desalojo se realice de forma "personalizada" y en pequeños grupos, al considerar que cada caso requiere una atención específica.

En declaraciones a los medios tras la presentación de la 'Feria de la Caridad 2026', Taltavull ha explicado que el Obispado mantiene la disposición mostrada desde el inicio para colaborar en la atención a los afectados, aunque ha advertido de que no puede asumir una acogida masiva.

"No podemos recibir masivamente a 100 personas porque no sabríamos dónde ponerlas", ha señalado el obispo, si bien ha añadido que tanto Cáritas como otras entidades vinculadas a la Iglesia acogerán a los afectados "de forma progresiva".

La reubicación se llevará a cabo en espacios que se encuentran actualmente ocupados, aunque se estudiarán alternativas para incorporar a nuevos usuarios.

El obispo ha recordado que representantes de la Iglesia participaron en reuniones con el Ayuntamiento de Palma, el Govern y distintas entidades implicadas para abordar la situación de las personas que residen en el antiguo centro penitenciario.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo no es únicamente proporcionar alojamiento, sino también acompañar a los afectados en procesos de integración social. "Estamos dispuestos a hacer este trabajo siempre que podamos hacerlo bien", ha afirmado.