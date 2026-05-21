Cort traslada al Obispado que habilite los recursos disponibles para alojar a personas de la antigua prisión de Palma

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha remitido una carta al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, trasladándole que habilite los recursos que tenga disponibles el Obispado para alojar a las personas desalojadas de la antigua prisión.

"Si el Obispado de Mallorca dispone de alojamiento que lo habilite mañana mismo para las personas que permanecen en la antigua prisión", ha manifestado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Consistorio ha recordado que notificó el desalojo a 101 personas y que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la notificación correspondiente a otras 107 personas incluidas en el expediente que no pudieron ser localizadas.

Así, este jueves finaliza el plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el recinto y, ahora, el Ayuntamiento remitirá el expediente al juzgado competente para solicitar la ejecución del desalojo forzoso.

Desde el inicio del procedimiento de recuperación de la antigua prisión de la ciudad, cerca de un centenar de personas han abandonado voluntariamente el recinto y, según Cort, actualmente constan aproximadamente un centenar de personas con entradas y salidas habituales.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, el Obispado de Mallorca puso a disposición distintos espacios y recursos para la acogida temporal de las personas desalojadas.

Este jueves, en una jornada con los medios de comunicación, Taltavull ha manifestado que todavía no habían recibido respuesta del Ayuntamiento para habilitar estos espacios.

En una nota de prensa también este jueves, el Consistorio ha informado sobre la carta trasladada al obispo para que habiliten esos recursos.

Igualmente, desde Cort han subrayado que durante todo el proceso de desalojo los servicios municipales han continuado ofreciendo atención y recursos sociales a las personas ocupantes, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos (IMAS).

Fruto de este trabajo, 45 personas han sido derivadas a distintos recursos del IMAS, incluidos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral.