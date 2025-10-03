Tarjeta Única de transporte público en Mallorca: cómo funciona y dónde solicitarla

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toda la red del transporte público terrestre de Mallorca --tren, metro y autobuses de la EMT y el TIB-- ha comenzado una transición hacia la nueva Tarjeta Única, una mejora destinada a facilitar a todos los usuarios una operativa más rápida y cómoda.

Entre las principales novedades, la nueva Tarjeta Única permitirá el pago con tarjeta bancaria en los vehículos de la EMT, como ya es posible en el tren, el metro y los autobuses del TIB, lo que facilita el acceso al transporte público para usuarios no habituales, no residentes o personas que no dispongan de ninguna de la Tarjeta Ciudadana o la Tarjeta Intermodal.

En el caso de Palma, la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte a finales del primer trimestre de 2026, por lo que ha comenzado un periodo de transición de seis meses, durante el cual se podrá continuar utilizando la Tarjeta Ciudadana para viajar en la red de la EMT. Esta tarjeta mantendrá otras funcionalidades, como la obtención del certificado de residencia para viajes o la apertura de los contenedores de materia orgánica.

Por su parte, las personas que ya disponen de la Tarjeta Intermodal no tendrán que hacer ninguna gestión, puesto que este título continuará siendo válido para toda la red integrada de TIB y EMT.

CÓMO Y DÓNDE SOLICITAR LA TARJETA

A partir de octubre, los titulares de la Tarjeta Ciudadana de Palma que no dispongan de Tarjeta Intermodal pueden solicitar gratuitamente la nueva Tarjeta Única.

La petición de la nueva tarjeta se podrá realizar en varios puntos de atención al público:

- Estación Intermodal de Palma

- Oficinas del TIB de Alcúdia, Inca y Manacor

- Oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí

- Oficina de Atención al Cliente de la EMT de Palma

- Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma

En las oficinas de la EMT Palma, PalmaActiva y en las OAC habilitadas, solo se tramitará la primera emisión de la tarjeta, no renovaciones ni duplicados.

Para garantizar un servicio adecuado y ordenado, la solicitud requiere cita previa, y cada persona deberá pedir una cita por cada tarjeta que desee obtener.

¿QUE DOCUMENTACIÓN NECESITO?

En cuanto a la documentación necesaria para solicitar la Tarjeta Única, los usuarios deberán presentar el documento de identidad vigente en original y copia. Si el documento no refleja residencia en Mallorca, se deberá aportar un certificado de empadronamiento con una antigüedad máxima de seis meses.

Según el perfil solicitado (estudiantes, familias numerosas, personas con discapacidad, etc.) será necesario presentar la documentación acreditativa correspondiente.

Los menores de entre 14 y 17 años podrán tramitar su tarjeta personalmente, o bien hacerlo a través de una persona autorizada, presentando la autorización firmada por el menor y la fotocopia del DNI del representante.

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) trabaja en el desarrollo de una Tarjeta Única virtual para dispositivos móviles, que se prevé implantar durante el primer semestre de 2026 en toda la red TIB y EMT.