La tasa de gripe cae cinco puntos en Baleares hasta los 48 casos por 100.000 habitantes

Archivo - Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el Covid. A 17 de octubre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró durante la quinta semana del año 48 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, lo que supone una caída de cinco puntos respecto a los 53 casos de la semana anterior.

La tasa es ligeramente más elevada que la del conjunto de España, donde durante el mismo periodo se registraron 27 casos por cada 100.000 habitantes.

Así se desprende de los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de enero y el 1 de febrero publicados por el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas de Baleares, dependiente de la Conselleria de Salud.

El 34,6% de las muestras biológicas recogidas por los profesionales sanitarios durante la quina semana de 2026 resultaron positivos por gripe. De estos, el 89% fueron positivos por el virus A(H3N2), uno de los subtipos de la influenza.

Durante la citada semana, no obstante, el archipiélago registró 738,2 casos de bronquitis y bronquilotis por cada 100.000 habitantes menores de cinco años, un importante repunte respecto a los 521,3 del periodo anterior.

También subieron los casos de coronavirus hasta los 4,3 por cada 100.000 habitantes, ya que el dato anterior era de tres casos. Entre los mayores de 60 años la tasa asciende hasta los 7,5 casos frente a los 3,9 anteriores.

Las infecciones respiratorias agudas subieron diez puntos hasta las 614,9 por cada 100.000 habitantes y, entre la población mayor de 60 años, lo hizo poco menos de dos puntos hasta los 620,1.

Los casos más graves de estas infecciones, que en vez de tratarse en Atención Primaria requieren de atención hospitalaria, han pasado de los 20,4 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 21,5.

Además de la gripe, a la baja van las neumonías, con 21 casos por cada 100.000 habitantes respecto a los 24,7 de la semana anterior.