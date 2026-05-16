Un taxista y tres conductores de VTC dan positivo en drogas en controles policiales en Eivissa

Policía Local Eivissa - POLICÍA LOCAL EIVISSA
EIVISSA 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Eivissa ha detectado diez positivos en drogas en los controles realizados este sábado, tres de ellos conductores de VTC y uno, un taxista.
Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa, en los controles realizados este sábado también han sido interpuestas tres denuncias por infracciones de tráfico, tales como el uso del móvil al volante o no usar el cinturón de seguridad.
Igualmente, ha habido una infracción administrativa por dar positivo en el control de alcoholemia y cuatro vehículos han sido inmovilizados y trasladados al depósito municipal.