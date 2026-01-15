El Teatre Municipal Xesc Forteza acogerá el próximo jueves la gala de entrega de los premios de música electrónica MEM

Presentación de los premios MEM en el Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Teatre Municipal Xesc Forteza acogerá el próximo jueves, 22 de enero, la gala de entrega de los premios MEM (Mallorca Electronic Music).

El evento lo han presentado este jueves en el Ayuntamiento de Palma el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, y el dinamizador cultural y responsable de la entidad organizadora Zulos Club, Tommy M. Jaume.

El director general ha destacado la "gran satisfacción" que supone para el Ayuntamiento colaborar de nuevo con el evento, que ha calificado como "una cita anual que reivindica la importancia de la música electrónica en la conformación de una agenda cultural y artística de calidad" en Palma.

Por su parte, Tommy M. Jaume ha explicado que el objetivo de los premios es poner en valor un estilo musical que, abanderado por géneros como el house o el techno, "está avalado por una trayectoria de más tres décadas de historia" en Mallorca.

En esta segunda edición, la elección de los tres finalistas en cada una de las 12 categorías previstas ha corrido a cargo de una treintena de profesionales de la escena, entre ellos los miembros del jurado.

El proceso comenzó a mediados de diciembre y finalizó el 12 de enero, período que ha estado abierto a las votaciones del público a través de La Siesta Magazine. Durante la entrega, los destinatarios recibirán un galardón diseñado por Philip Wolf.

Las categorías abarcan diferentes modalidades, como la del mejor deejay house del año en Mallorca hasta la de mejor productor, así como las de mejor deejay techno, minimal deep tech, tech-house, hard-techno, revelación, mejor track o remix, sello, promotora, club y discoteca.

En la ceremonia se entregarán también los Premios Leyenda, que en esta ocasión representarán un homenaje a Dejeays Club, el colectivo que revolucionó la escena electrónica de la isla en el transcurso de los años 90 de la mano de sus componentes: Ángel Rivas, César del Río, Isaac Indart, José de Divina y Miguel Ángel.

Igualmente, la gala contará con la actuación de Guri & Elder, que en la primera edición se proclamaron ganadores de los premios al mejor productor y al track del año.

También asistirán Ángel González, Des Mitchell, Fernando Cerviño, Javi Bora, Javi Cannus, Javi de Colors, Kiko Navarro, Manu Sánchez, Nacho Velasco, Paco Belucci, Pep Link, Sp1der o Willy de Loren, entre otros.

Según han destacado, la gala servirá para recordar a los representantes del mundo de la escena fallecidos durante 2025, como la deejay, productora y locutora radiofónica Cati Moreno y el mítico dj de la zona Nord de Mallorca Rafalet.

La banda sonora del evento ha sido compuesta especialmente por Not Demure.

También han asistido a la presentación el director de La Siesta Magazine, Javier Fernández, que es el medio de comunicación que impulsa los premios; y los DJ Barolec, Mike Mauri, Rosana Nun, César del Río e Isaac Indart, junto al artista local Philip Wolf.