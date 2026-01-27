Archivo - El Teatre Principal de Palma acoge una obra de Pep Tosar sobre la vida y obra del poeta Miguel Hernández - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá los próximos jueves y viernes la representación 'Vientos del pueblo', una obra de Pep Tosar sobre la vida y la obra del poeta Miguel Hernández.

El montaje, que fue estrenado el pasado noviembre en el Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramanet, se podrá ver el sábado en el Auditori de Manacor.

Según ha informado el Principal en un comunicado, la dramaturgia corre a cargo de Evelyn Arévalo y Pep Tosar, quienes también son los intérpretes principales. Andrés Corchero firma la coreografía, Carles Dènia la guitarra y Agustí Torres los trabajos audiovisuales.

Con este espectáculo Tosar y Arévalo pretenden "devolver a Hernández a su estado natural, a su condición de militante apasionado de la vida, limpio de leyendas, enamorar el espectador con el recorrido vital de un poeta que en solo doce años de producción justificó su oficio dando a los editores futuros cuatro mil páginas de benditas palabras".