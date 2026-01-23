El Teatre Principal de Palma agota todas las entradas para la obra 'Memorias de Adriano'

Archivo - Interior del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma ha agotado todas las entradas que había disponibles para asistir a la función de la obra 'Memorias de Adriano' prevista para este sábado (18.00 horas).

La obra, según ha informado el Principal en un comunicado, fue estrenada el pasado mes de agosto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y está basada en la novela homónima de Marguerite Yourcenar.

Está dirigida por Beatriz Jaén e interpretada por Lluís Homar, Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle.

Yourcenar, con un lenguaje lírico, recrea la figura de un mandatario "tan sabio y magnífico como ciego y contradictorio" que, en sus dos perfiles, "se dibuja el gesto de la soledad".

Tomando este tema como columna vertebral del espectáculo, la directora ha creado un espacio escénico en el cual esa soledad "resuena en la actualidad del poder, de la política y de la creación de una imagen pública".

Se trata de la cuarta obra con la que el Teatre Principal ha colgado el cartel de no hay entradas en un mes. En diciembre fue con 'Gegant' y 'Cyriano' y este enero, con 'La corte e Faraón'.