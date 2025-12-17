Telemedicina en Baleares: nuevas herramientas para tratar la EPOC desde casa y reducir la presión sobre los hospitales

El IdISBa desarrollará herramientas de telemedicina para mejorar el tratamiento de la EPOC - IDISBA

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y la empresa Nanodecal desarrollarán nuevas herramientas de telemedicina para mejorar la detección y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Lo harán a través del nuevo consorcio SMaRT, que reunirá a desarrolladores tecnológicos y expertos en medicina respiratoria con el objetivo de crear herramientas innovadoras que permitan a los pacientes gestionar su enfermedad desde casa.

De esta forma, ha subrayado el IdISBa en un comunicado, podrán mejorar su calidad de vida y se reducirá la presión sobre los servicios hospitalarios.

Con un enfoque basado en la telemedicina, la iniciativa permitirá a los profesionales sanitarios detectar de forma precoz los síntomas de infecciones respiratorias, intervenir de rápidamente mediante consultas telefónicas y prescribir tratamientos directamente a la tarjeta sanitaria electrónica de los pacientes.

Esta "transformación del modelo asistencial" contribuirá a evitar "hospitalizaciones innecesarias" y mejorará la seguridad de los enfermos.

En la creación de las nuevas herramientas tecnológicas está previsto que participen tanto pacientes como cuidadores. Expertos en biosensores, diseño industrial y ingeniería de programación del centro tecnológico Leitat, del IdISBa y de Nanodecal serán los encargados de diseñarlas.

Posteriormente deberán ser validadas clínicamente por especialistas en microbiología y medicina respiratoria de la Fundación Biomédica Galicia Sur y la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla.

La transferencia tecnológica y la preparación de la documentación para adecuarse a los estándares europeos correrá a cargo de Nanodecal, lo que aportará una "ventaja competitiva" gracias a sus innovaciones ya patentadas.

El resultado final será una nueva familia de dispositivos médicos y productos de diagnóstico 'in vitro' para el manejo de infecciones del tracto respiratorio inferior.