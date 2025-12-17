Telemedicina en Baleares: nuevas herramientas para tratar la EPOC desde casa y reducir la presión sobre los hospitales

El IdISBa desarrollará herramientas de telemedicina para mejorar el tratamiento de la EPOC
El IdISBa desarrollará herramientas de telemedicina para mejorar el tratamiento de la EPOC - IDISBA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 16:58
Seguir en

    PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y la empresa Nanodecal desarrollarán nuevas herramientas de telemedicina para mejorar la detección y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

    Lo harán a través del nuevo consorcio SMaRT, que reunirá a desarrolladores tecnológicos y expertos en medicina respiratoria con el objetivo de crear herramientas innovadoras que permitan a los pacientes gestionar su enfermedad desde casa.

    De esta forma, ha subrayado el IdISBa en un comunicado, podrán mejorar su calidad de vida y se reducirá la presión sobre los servicios hospitalarios.

    Con un enfoque basado en la telemedicina, la iniciativa permitirá a los profesionales sanitarios detectar de forma precoz los síntomas de infecciones respiratorias, intervenir de rápidamente mediante consultas telefónicas y prescribir tratamientos directamente a la tarjeta sanitaria electrónica de los pacientes.

    Esta "transformación del modelo asistencial" contribuirá a evitar "hospitalizaciones innecesarias" y mejorará la seguridad de los enfermos.

    En la creación de las nuevas herramientas tecnológicas está previsto que participen tanto pacientes como cuidadores. Expertos en biosensores, diseño industrial y ingeniería de programación del centro tecnológico Leitat, del IdISBa y de Nanodecal serán los encargados de diseñarlas.

    Posteriormente deberán ser validadas clínicamente por especialistas en microbiología y medicina respiratoria de la Fundación Biomédica Galicia Sur y la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla.

    La transferencia tecnológica y la preparación de la documentación para adecuarse a los estándares europeos correrá a cargo de Nanodecal, lo que aportará una "ventaja competitiva" gracias a sus innovaciones ya patentadas.

    El resultado final será una nueva familia de dispositivos médicos y productos de diagnóstico 'in vitro' para el manejo de infecciones del tracto respiratorio inferior.

Contador

Contenido patrocinado