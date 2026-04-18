Tellado exige en Eivissa la dimisión de Armengol tras el escándalo "descomunal" del caso Koldo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en el congreso del PP de Eivissa. - @PPEIVISSA

EIVISSA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado en Eivissa que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debe dimitir "porque no puede seguir un día más" tras el escándalo "descomunal" del caso Koldo.

En relación al informe de la UCO que relaciona a Armengol con Koldo García, Tellado ha asegurado que es "una indignidad que se suma al secuestro al que tiene sometido al Congreso, bloqueando leyes del PP que no le gustan a Sánchez".

También ha acusado a la socialista de "mentir a los españoles" y ha sugerido que es posible que un día el coche oficial del Congreso la lleve a los juzgados.

JOSÉ VICENTE MARÍ, REELEGIDO LÍDER DEL PP IBICENCO

Tellado ha participado este sábado en el V Congreso Insular del PP de Eivissa, donde José Vicente Marí Bosó ha sido reelegido como presidente de la formación con el 100 por 100 de los votos de la militancia.

El secretario nacional ha afirmado que, con el liderazgo de José Vicente Marí Bosó, "Eivissa seguirá dando al PP los mejores resultados de Baleares".

En relación a temas como el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, Tellado ha asegurado que es una "irresponsabilidad histórica", que está tensionando servicios y supone poner "una alfombra roja a la ilegalidad".

El 'popular', además, ha cargado contra el 'sanchismo' y su Gobierno instalado en el daño permanente, según ha lamentado.

La presidenta del PP balear y presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que "unidad" es una garantía para cualquier partido, destacando que es lo que ha conseguido Marí Bosó en el PP de Eivissa.