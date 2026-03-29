Temporal en Baleares: nevadas por encima de los 800 metros y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora

Archivo - Carreteras despejadas en la Serra de Tramuntana, a 23 de enero de 2023, en Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorologóia (Aemet) ha registrado nevadas por encima de los 800 metros de altura en Baleares y rachas de viento que, en el caso de Capdepera (Mallorca), han superado los 100 kilómetros por hora (km/h).

Por lo que respecta a las precipitaciones, en las últimas seis horas han caído 38 litros por metro cuadrado (l/m2) en el Puerto de Sóller.

También han caído 31 l/m2 en Lluc, 30 en la Serra d'Alfàbia y 24 en Son Tortella. Los tres puntos se encuentran en la Serra de Tramuntana y están, por lo general, por encima de la cota de nieve de 800 metros.

La racha de viento más fuerte en las últimas nueve horas se ha registrado en el faro de Capdepera, donde se han alcanzado los 102 km/h. En el aeropuerto de Menorca se han alcanzado los 85 km/h, en la Serra d'Alfàbia los 79, en Es Mercadal los 72, en el Puerto de Sóller los 65 y en el aeropuerto de Palma los 63.

ALERTA NARANJA

Emergencias 112 ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros, con olas de un máximo de doce metros de altura, y fuertes rachas de viento, que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora (km/h), en Mallorca y Menorca.

La primera está activa en el conjunto de ambas islas, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X. La segunda, en el conjunto de Menorca y en la Serra de Tramuntana, en el norte y en el nordeste de Mallorca. En el resto de la isla, la alerta por oleaje es de nivel amarillo.

Emergencias también ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el conjunto de Mallorca y Menorca.

La Aemet, por su parte, tiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en Menorca, donde este sábado se esperan olas de entre tres y cuatro metros de altura.

De cara al domingo elevará y extenderá los avisos por fenómenos costeros a todas las islas. Mientras las Pitiusas y el sur de Mallorca estarán en aviso amarillo, el resto de Mallorca y Menorca estarán en aviso naranja, que comporta olas de entre cinco y siete metros pero que podrían llegar hasta los doce.

La Serra de Tramuntana, el norte de Mallorca y el conjunto de Menorca también estarán en aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 km/h. En el resto de Mallorca y en las Pitiusas, en aviso amarillo, podrían alcanzar los 70 km/h.

La Aemet también activará el aviso amarillo por lluvias en la Serra de Tramuntana, el norte de Mallorca y Menorca, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.