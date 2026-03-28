Alerta naranja en Mallorca y Menorca: olas de hasta doce metros y rachas de viento de 90 kilómetros por hora

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros, con olas de un máximo de doce metros de altura, y fuertes rachas de viento, que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora (km/h), en Mallorca y Menorca.

La primera está activa en el conjunto de ambas islas, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X. La segunda, en el conjunto de Menorca y en la Serra de Tramuntana, en el norte y en el nordeste de Mallorca. En el resto de la isla, la alerta por oleaje es de nivel amarillo.

Emergencias también ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el conjunto de Mallorca y Menorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, tiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en Menorca, donde este sábado se esperan olas de entre tres y cuatro metros de altura.

De cara al domingo elevará y extenderá los avisos por fenómenos costeros a todas las islas. Mientras las Pitiusas y el sur de Mallorca estarán en aviso amarillo, el resto de Mallorca y Menorca estarán en aviso naranja, que comporta olas de entre cinco y siete metros pero que podrían llegar hasta los doce.

La Serra de Tramuntana, el norte de Mallorca y el conjunto de Menorca también estarán en aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 km/h. En el resto de Mallorca y en las Pitiusas, en aviso amarillo, podrían alcanzar los 70 km/h.

La Aemet también activará el aviso amarillo por lluvias en la Serra de Tramuntana, el norte de Mallorca y Menorca, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

RECOMENDACIONES

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.